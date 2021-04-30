На ігноруванні локдауну у Києві зловили голову бюджетного комітету Ради (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n154009-na-ignoruvanni-lokdaunu-u-kyievi-zlovyly-golovu-budjetnogo-komitetu-rady-video.html

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На порушенні жорсткого карантину в Києві упіймали нових «слуг». Історія про готельну карантинну вечірку нардепа Миколи Тищенка нічому не навчила представників президентської політичної сили.

Президент Володимир Зеленський так і не відреагував на такий вчинок заступника керівника своєї фракції. Як немає і жодної публічної реакції кума Тищенка — керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як з’ясувалося, Тищенко — не єдиний представник президентської політсили, який ігнорує жорсткі карантинні обмеження, запроваджені в Києві ще від початку квітня, які є обов’язковими для всіх.

«Схеми» зафіксували, як ще один «слуга народу» під час локдауну неодноразово відвідував ресторан в урядовому кварталі — саме тоді, коли заклади харчування могли працювати лише на виніс і доставку.

А ще нардепи від монобільшості та низка представників «Слуги народу» в Київській облраді зібралися в елітному комплексі Koncha Zaspa Park, що на Обухівській трасі — у той час, коли той — відповідно до карантинних обмежень — не міг приймати відвідувачів.

Юрій Арістов — народний депутат від «Слуги народу», очолює бюджетний комітет у Верховній раді. У квітні ЗМІ тричі фіксували його у ресторані «Адріатік» в урядовому кварталі, який мав би працювати лише на виніс.

Він обідав та вечеряв всередині за заштореними вікнами, виходив через підсобні приміщення. Коли ж його зафіксували на камеру, то депутат знайшов собі виправдання, стверджуючи, що «перехворів», «має антитіла», «відвідав ресторан друга».

«Схемис повідомили і про інших обранців СН, які неодноразово відвідували ресторани, коли ті могли працювати лише на доставку й на виніс. Вони також влаштовували масові зустрічі на понад 20 учасників у конференц-залі готелю на території елітного комплексу в Конча-Заспі (це було також заборонено — відповідно до карантинних обмежень для «червоної зони»).