Різке погіршення погоди в Україні обіцяють синоптики. Фото: gorod.cn.ua

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Погода в Україні 30 квітня різко погіршиться. Дощі з грозами прогнозують у половині областей, при цьому на вулиці буде тепло.

Опади обіцяють у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Температура повітря вдень на заході країни складе 17−20° тепла. Стовпчики термометрів у північних областях вдень покажуться 15−18° вище нуля. На решті території держави прогнозують мінливу хмарність і без опадів. Температура повітря вдень у східних областях складе 17−19° тепла, а в центральних областях 17−20 ° вище нуля. На півдні країни стовпчики термометрів покажуть 14−19° тепла.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 30 квітня опади прогнозують у західних областях, а також у Київській, Сумській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій області. Гідрометцентр обіцяв, що у решті регіонів стоятиме сонячна та безхмарна погода.