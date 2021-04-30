Резкое ухудшение погоды в Украине обещают синоптики. Фото: gorod.cn.ua

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Ракурс

Погода в Украине 30 апреля резко ухудшится. Дожди с грозами прогнозируют в половине областей, при этом на улице будет тепло.

Осадки обещают в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Температура воздуха днем на западе страны составит 17−20° тепла. Столбики термометров в северных областях днем покажутся 15−18° выше нуля. На остальной территории прогнозируют переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем в восточных областях составит 17−19° тепла, а в центральных областях 17−20 ° выше нуля. На юге страны столбики термометров покажут 14−19° тепла.

Напомним, синоптики обещали, что 30 апреля осадки прогнозируют в западных областях, а также в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Винницкой области. Гидрометцентр обещал, что в остальных регионах будет стоять солнечная и безоблачная погода.