Вакцинация в Украине – рекордное количество прививок и 120 вторых доз за сутки. Фото: promin.cv.ua

https://racurs.ua/n154007-vakcinaciya-v-ukraine-rekordnoe-kolichestvo-privivok-i-120-vtoryh-doz-za-sutki.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине за минувшие сутки, 29 апреля, немного ускорилась — сделали 73 тыс. 376 прививок.

Также 120 граждан получили вторую дозу вакцины, сообщили в Минздраве.

Больше всего прививок 29 апреля сделали в Киеве (8 тыс. 362), Харьковской (6 тыс. 15), Киевской (5 тыс. 743), Полтавской (5 тыс. 433) и Днепропетровской (4 тыс. 968) областях.

Меньше всего — в Луганской (709), Черновицкой (747), Ивано-Франковской (887) и Волынской (935) областях.

Всего с начала прививочной кампании, 24 февраля, в стране привито 702 тыс. 440 человек. Первую дозу вакцины получили 702 тыс. 438 человек, обе дозы — 130 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В четверг побит рекорд предыдущего дня, когда сделали 70 тыс. 469 прививок.

Вторую дозу кололи преимущественно в Полтавской области (116 прививок). Как сообщили «Украинской правде» в Минздраве, 120 человек, получивших вторую дозу прививки от коронавируса, — это военные, которые едут в зарубежную миссию в Конго.

Оба раза их прививали китайской вакциной Coronavac от производителя Sinovak.

Напомним, вечером 30 апреля в Украину должна прилететь вакцина Coronavac из Китая. Степанов рассказал, что ожидается прибытие 1,9 млн доз вакцины.