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Вакцинація в Україні – рекордна кількість щеплень та 120 других доз за добу. Фото: promin.cv.ua

Вакцинація в Україні — рекордна кількість щеплень та 120 других доз за добу

30 кві 2021, 09:29
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Вакцинація від коронавірусу в Україні за минулу добу, 29 квітня, трохи пришвидшилася — зробили 73 тис. 376 щеплень.

Також 120 людей отримали другу дозу вакцини, повідомили у МОЗ.

Найбільше щеплень 29 квітня зробили у Києві (8 тис. 362), Харківській (6 тис. 15), Київській (5 тис. 743), Полтавській (5 тис. 433) і Дніпропетровській (4 тис. 968) областях.

Найменше — у Луганській (709), Чернівецькій (747), Івано-Франківській (887) та Волинській (935) областях.

Загалом від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, у країні щеплено 702 тис. 440 осіб.

Першу дозу вакцини отримали 702 тис. 438 осіб, обидві дози — 130 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

У четвер побито рекорд попереднього дня, коли було зроблено 70 тис. 469 щеплень.

Другу дозу кололи переважно в Полтавській області (116 щеплень). Як повідомили «Українській правді» в МОЗ, 120 людей, які отримали другу дозу щеплення від коронавірусу, — це військові, які їдуть у закордонну місію в Конго.

Обидва рази їх щеплювали китайською вакциною Coronavac від виробника Sinovak.

Нагадаємо, ввечері 30 квітня до України має прилетіти вакцина Coronavac з Китаю. Степанов розповів, що очікується прибуття 1,9 млн доз вакцини.

Джерело: Ракурс


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