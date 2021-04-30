На игнорировании локдауна в Киеве поймали главу бюджетного комитета Рады, скриншот видео

https://racurs.ua/n154009-na-ignorirovanii-lokdauna-v-kieve-poymali-glavu-budjetnogo-komiteta-rady-video.html

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На нарушении жесткого карантина в Киеве поймали новых «слуг». История о карантинной вечеринке нардепа Николая Тищенко ничему не научила представителей президентской политической силы.

Президент Владимир Зеленский так и не отреагировал на такой поступок заместителя руководителя своей фракции. Как нет и публичной реакции кума Тищенко — руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как выяснилось, Тищенко — не единственный представитель президентской политсилы, который игнорирует жесткие карантинные ограничения, введенные в Киеве еще с начала апреля, обязательные для всех.

«Схемы» зафиксировали, как еще один «слуга народа» во время локдауна неоднократно посещал ресторан в правительственном квартале — именно тогда, когда питание могли работать только на вынос и доставку.

А еще нардепы от монобольшиннства и ряд представителей «Слуги народа» в Киевском облсовете собрались в элитном комплексе Koncha Zaspa Park, что на Обуховской трассе — в то время, когда он не мог принимать посетителей.

Юрий Аристов — народный депутат от «Слуги народа», возглавляет бюджетный комитет в Верховной Раде. В апреле СМИ трижды фиксировали его в ресторане «Адриатик» в правительственном квартале, который должен былл работать только на вынос.

Он обедал и ужинал внутри за зашторенными окнами, выходил через подсобные помещения. Когда же Аристова зафиксировали на камеру, то депутат нашел себе оправдание, утверждая, что «переболел», «имеет антитела», «посетил ресторан друга».

«Схемы» сообщили и о других избранниках СН, которые неоднократно посещали рестораны тогда, когда те могли работать только на доставку и на вынос. Они также устраивали массовые встречи на более 20 участников в конференц-зале гостиницы на территории элитного комплекса в Конча-Заспе (это было также запрещено во время карантина для «красной зоны»).