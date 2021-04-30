В Дели не успевают кремировать умерших от COVID-19, Киев закрыл границу с Индией

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Коронавирус в Индии забирает ежедневно тысячи жизней. В столице Индии Дели зарегистрировали рекордное количество умерших от коронавируса за сутки — 3 тыс. 645 человек.

Полиция обратилась к местным властям с просьбой увеличить количество мест для кремации жертв COVID-19, сообщает ВВС.

Поэтому Украина закрывает границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 30 апреля на брифинге рассказал, что соответствующее решение вступает в силу со 2 мая.

Речь идет об обязательной самоизоляции независимо от наличия результатов ПЦР теста для таких категорий лиц:

граждане Украины;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, которые являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи из последних 14 дней.

В четверг Индия сообщила о 390 смертях от коронавируса только в Дели, что является самым высоким суточным показателем для города с начала пандемии.

Смерти в городе в основном связаны с коронавирусом, и из-за нехватки места люди вынуждены кремировать своих близких в крематориях, не предназначенных для приема умерших от COVID-19.

В полиции столицы Индии предложили властям создать больше крематориев.

Кислорода, лекарств и коек в индийских больницах также не хватает. Медицинская система перегружена, а госпитали переполнены. Для борьбы с пандемией индийские медики попросили о помощи военных.

Источник: BBC