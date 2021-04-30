Празднование 9 мая в Харькове. Фото: Цензор.НЕТ

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9 мая в Харькове будут отмечать массово, поскольку в городе на этот день запланировано много мероприятий.

В этом году в Харькове планируют провести акцию под названием «Лента памяти». Городские власти попросили присылать фамилии тех харьковчан, которые воевали, погибли во Второй мировой войне. Все фамилии будут обнародованы по телевизору. Об этом заявил и. о. городского головы Харькова Игорь Терехов в эфире ток-шоу «Право на власть».

Это праздник Победы, праздник, когда весь Харьков будет праздновать эту дату. Здесь важно, чтобы были разные мнения: 8 мая, 9 мая. Главное — не противопоставлять эти даты. Что касается 9 мая — у нас запланировано очень много мероприятий. Есть, конечно, карантинные ограничения, — отметил он.

Руководитель города отметил, что по состоянию на сейчас в Харькове проживают 140 тыс. человек, которые стали свидетелями Второй мировой войны. Также Терехов объяснил, почему в Харькове не дают декоммунизировать памятник советскому маршалу Жукову и переименовать проспект.

История даст свою оценку. Я считаю преждевременным давать оценку. И сегодня стоял, стоит и будет стоять памятник маршалу Жукову и проспект Жукова есть и будет в городе Харькове, — отметил и. о. городского головы.

Напомним, Верховная Рада Украины в марте принял решение о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на 31 октября 2021 года.

Источник: «Право на власть»