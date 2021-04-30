За 220 тыс. долл. проходимцы продавали должность руководителя полиции Киевщины, фото — Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n154016-za-220-tys-doll-prohodimcy-prodavali-doljnost-rukovoditelya-policii-kievschiny-foto.html

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Мошенников задержали на Киевщине. Офис генпрокурора сообщил, что задержал двух человек, которые за 220 тыс. долл. пообещали назначить гражданина на руководящую должность в Нацполиции Киевской области.

Следователи сообщили, что два человека за денежное вознаграждение пообещали человеку возглавить Нацполицию области.

Один из них назвался «чиновником, которого в ближайшее время назначат на должность министра внутренних дел» и он «сможет решать любые кадровые вопросы».

Мошенников поймали на передаче первого транша — 120 тыс. долл.

Уголовное производство, которое осуществляет Главное следственное управление Нацполиции, открыли по ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины.

Решается вопрос о сообщение мошенникам о подозрении и избрании меры пресечения.