Ученые впервые в истории обнаружили мумию беременной женщины — новости науки

Таинственная леди — впервые в истории обнаружили мумию беременной женщины (ФОТО)https://racurs.ua/n154017-tainstvennaya-ledi-vpervye-v-istorii-obnarujili-mumiu-beremennoy-jenschiny-foto.htmlРакурс
Ученые обнаружили забальзамированную беременную мумию из Древнего Египта. Такую находку сделали впервые в истории исследований.
Открытие принадлежит группе польских ученых из Варшавского проекта мумий. Результаты опубликованы в журнале археологических наук, сообщает «BBC Украина».
Ученые, используя новейшие технологии, изучали артефакты в варшавском Национальном музее. Просканировав мумию, которая, как считалось до этого, принадлежала мужчине-жрецу, ученые увидели, что на самом деле это была женщина на поздних сроках беременности.
Согласно выводам экспертов, вероятно, женщина принадлежала к знати, на момент смерти ей было от 20 до 30 лет, она была на 26−30 неделе беременности, а умерла в I веке до нашей эры.
Здесь представлен единственный известный пример мумифицированной беременной женщины и первые рентгенологические изображения такого плода … Это наша самая важная и самая значительная находка, полная неожиданность, — написали ученые.
Ученые говорят, что непонятно, почему плод не извлекли из брюшной полости и не набальзамировали отдельно. Возможно, из-за убеждения о загробной жизни или физических трудностях с удалением плода, предполагают исследователи.
Ученые назвали мумию женщины «Таинственной леди» из-за противоречивых сведений о ее происхождении.
Они говорят, что мумифицированные останки впервые передали Варшавскому университету в 1826 году. Даритель утверждал, что мумию нашли в Фивах, но исследователи говорят, что в XIX веке было обычным делом соврать о происхождении артефакта, чтобы повысить его ценность.
Надписи на гробу и саркофаге указывают, что это мумия мужчины-жреца с именем Хор-Джехути. Ученые считают, что торговцы антиквариатом в XIX веке просто поместили ее в чужую гроб.
По словам экспертов, мумия в хорошо сохранившемся состоянии. В то же время повреждения на ткани, в которую оборачивали мумию, свидетельствуют о том, что кто-то раньше искал на ней ценные вещи. Сами же ученые нашли в тканях 15 предметов, в частности, четыре амулета — Четырех сыновей бога неба и солнца Гора.
Исследователи надеются установить причину смерти женщины, изучив ткани мумии.
Источник: «BBC Украина»