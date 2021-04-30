Ученые впервые в истории обнаружили мумию беременной женщины — новости науки

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Ученые обнаружили забальзамированную беременную мумию из Древнего Египта. Такую находку сделали впервые в истории исследований.

Открытие принадлежит группе польских ученых из Варшавского проекта мумий. Результаты опубликованы в журнале археологических наук, сообщает «BBC Украина».

Ученые, используя новейшие технологии, изучали артефакты в варшавском Национальном музее. Просканировав мумию, которая, как считалось до этого, принадлежала мужчине-жрецу, ученые увидели, что на самом деле это была женщина на поздних сроках беременности.

Согласно выводам экспертов, вероятно, женщина принадлежала к знати, на момент смерти ей было от 20 до 30 лет, она была на 26−30 неделе беременности, а умерла в I веке до нашей эры.

Здесь представлен единственный известный пример мумифицированной беременной женщины и первые рентгенологические изображения такого плода … Это наша самая важная и самая значительная находка, полная неожиданность, — написали ученые.

Ученые говорят, что непонятно, почему плод не извлекли из брюшной полости и не набальзамировали отдельно. Возможно, из-за убеждения о загробной жизни или физических трудностях с удалением плода, предполагают исследователи.

Ученые назвали мумию женщины «Таинственной леди» из-за противоречивых сведений о ее происхождении.

Они говорят, что мумифицированные останки впервые передали Варшавскому университету в 1826 году. Даритель утверждал, что мумию нашли в Фивах, но исследователи говорят, что в XIX веке было обычным делом соврать о происхождении артефакта, чтобы повысить его ценность.

Надписи на гробу и саркофаге указывают, что это мумия мужчины-жреца с именем Хор-Джехути. Ученые считают, что торговцы антиквариатом в XIX веке просто поместили ее в чужую гроб.

По словам экспертов, мумия в хорошо сохранившемся состоянии. В то же время повреждения на ткани, в которую оборачивали мумию, свидетельствуют о том, что кто-то раньше искал на ней ценные вещи. Сами же ученые нашли в тканях 15 предметов, в частности, четыре амулета — Четырех сыновей бога неба и солнца Гора.

Исследователи надеются установить причину смерти женщины, изучив ткани мумии.

Источник: «BBC Украина»