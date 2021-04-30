Моргенштерн матом ответил на запрет въезда в Украину — Моргенштерн в Украине

Моргенштерн матом ответил на запрет въезда в Украину. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n154018-morgenshtern-matom-otvetil-na-zapret-vezda-v-ukrainu.html

Ракурс

Отмену концертов Моргенштерна в Украине прокомментировал сам исполнитель.

Российский рэпер, который был внесен Министерством культуры Украины в «черный список», заявил, что в Украине «самые безумные фанаты и самые сексуальные с**ки». Об этом он написал на собственной странице в Instagram.

Украина, я вас обожаю! Всегда об этом говорил и буду говорить! Самые безумные фанаты и самые сексуальные с**ки! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами раз****мо стадион! На**й политику. Мы братья, — говорится в сообщении певца.

Также он надеется, что все же выступит с концертами в Украине. Позже эта «история» была удалена Instagram.

Ранее Служба безопасности Украины включила российского рэпера «Моргенштерна» (Алишера Валеева) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

У Моргеншерна были запланированы концерты в Украине летом 2021 года. Впрочем, он допустил, что они не состоятся. Сам артист заявлял, что ему было «страшно ехать» в Одессу на концентр.

Как известно, этот россиянин публично выражал поддержку президенту страны-агрессора Владимиру Путину. В интервью Юрию Дудю исполнитель отмечал, что «Путин „красавчик“ не потому, что он сделал что-то для страны крутое, или супер правит отлично. Просто круто, мощный мужик и все».

Напомним, российская актриса Глафира Тарханова, которая в Крыму снималась в сериале «Непотопляемая», получила три года запрета въезда в Украину.