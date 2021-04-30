Женщина умерла в 101 год, пережив всех родственников. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Женщина умерла в 101 год, пережив всех друзей и родственников в английском городе Блэкпул.

Долгожительница Эллен Бромли скончалась 29 марта. Ее сиделка Полина Филд в течение пяти лет ухаживала за престарелой женщиной. Об этом сообщает газета Blackpool Gazette.

По ее словам, после того как у Бромли умерли единственный сын, которому на момент смерти было 27 лет, и 97-летний муж, пенсионерка осталась совсем одна и перестала выходить из квартиры.

Несколько лет назад ее ограбили, после чего местные полицейские периодически заглядывали к ней, чтобы проверить, все ли у нее в порядке, — рассказала Филд.

Сиделка переживала, что на похороны пенсионерки придет только она и связалась с полицейскими.

Патрульные охотно отреагировали на просьбу выразить уважение Бромли и 21 апреля, в день похорон, организовали почетный караул возле катафалка.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет. В течение 73 лет он состоял в браке с Елизаветой II. Эта пара была самым длительными по времени и старейшими по возрасту супругами среди британских монархов.

Источник: Blackpool Gazette