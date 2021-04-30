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Ракурс
Искусственный интеллект научился выявлять COVID-19 на КТ-снимках

Искусственный интеллект научили мгновенно обнаруживать коронавирус на КТ-снимках

30 апр 2021, 15:44
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Искусственный интеллект научили обнаруживать коронавирус на снимках грудной клетки, сделанных компьютерной томографией.

Систему на основе искусственного интеллекта для автоматизированного, быстрого и точного обнаружения COVID-19 на снимках компьютерной томографии разработали ученые из китайского университета Гонконга (CUHK), сообщает BioWorld.

Система может обеспечить немедленные результаты без врачей, и необходимости интерпретировать изображение. Она «считывает» и оценивает данные из снимков за 40 миллисекунд.

При традиционной клинической диагностике обзор и интерпретация одного рентгеновского снимка грудной клетки занимает у врачей не менее 5−10 минут. В отличие от этого система на основе искусственного интеллекта может точно оценивать те же данные примерно за 40 миллисекунд, демонстрируя огромный потенциал для поддержки клинической практики в режиме реального времени, — заявила профессор Тиффани Со.

Эту систему можно в будущем использовать при выявлении поражений легких, таких как рак и различных легочных инфекций, таких как пневмония, убеждены ученые.

Исследователи планируют более широкую проверку модели, и пока нет конкретных сроков вывода этой системы на рынок.

Источник: Ракурс


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