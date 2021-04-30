Искусственный интеллект научился выявлять COVID-19 на КТ-снимках

https://racurs.ua/n154045-iskusstvennyy-intellekt-nauchili-mgnovenno-obnarujivat-koronavirus-na-kt-snimkah.html

Ракурс

Искусственный интеллект научили обнаруживать коронавирус на снимках грудной клетки, сделанных компьютерной томографией.

Систему на основе искусственного интеллекта для автоматизированного, быстрого и точного обнаружения COVID-19 на снимках компьютерной томографии разработали ученые из китайского университета Гонконга (CUHK), сообщает BioWorld.

Система может обеспечить немедленные результаты без врачей, и необходимости интерпретировать изображение. Она «считывает» и оценивает данные из снимков за 40 миллисекунд.

При традиционной клинической диагностике обзор и интерпретация одного рентгеновского снимка грудной клетки занимает у врачей не менее 5−10 минут. В отличие от этого система на основе искусственного интеллекта может точно оценивать те же данные примерно за 40 миллисекунд, демонстрируя огромный потенциал для поддержки клинической практики в режиме реального времени, — заявила профессор Тиффани Со.

Эту систему можно в будущем использовать при выявлении поражений легких, таких как рак и различных легочных инфекций, таких как пневмония, убеждены ученые.

Исследователи планируют более широкую проверку модели, и пока нет конкретных сроков вывода этой системы на рынок.