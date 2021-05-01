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Ракурс
Вертоліт Ingenuity вчетверте політав на Марсі. Фото: НАСА

Вертоліт Ingenuity вчетверте політав на Марсі (ФОТО, ВІДЕО)

1 тра 2021, 08:21
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Вертоліт NASA Ingenuity здійснив четвертий політ на Марсі у п’ятницю, 30 квітня.

Вертоліт завершив свій четвертий політ, пролетівши далі та швидше, ніж будь-коли раніше. Також було зроблено більше фотографій, коли він пролітав над поверхнею Марса, — повідомили в NASA.

Марсохід Perseverance зробив невелике відео польоту вертольота.

Ingenuity після наступного польоту почне новий етап для вивчення, досліджуючи як аеророзвідка й інші функції можуть бути використані для подальших досліджень Марса.


Нагадаємо, перший політ Ingenuity на Червоній планеті відбувся 19 квітня. Тоді він піднявся на 3 м, завис на місці на 30 секунд і опустився назад на поверхню. Ця подія відкрила епоху авіаційних польотів поза Землею.

А третій політ відбувся у неділю, 25 квітня. Космічний апарат піднявся на висоту 5 м, зумів відлетіти на 50 м та повернутися на точку місця старту.

Джерело: Ракурс


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