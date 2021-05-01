Вертолет Ingenuity в четвертый раз полетал на Марсе. Фото: НАСА

https://racurs.ua/n154070-vertolet-ingenuity-v-chetvertyy-raz-poletal-na-marse-foto-video.html

Ракурс

Вертолет NASA Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе в пятницу, 30 апреля.

Вертолет завершил свой четвертый полет, пролетев дальше и быстрее, чем когда-либо прежде. Также было сделано больше фотографий, когда он пролетал над поверхностью Марса, — сообщили в NASA.

Марсоход Perseverance сделал небольшое видео полета вертолета.

Ingenuity после следующего полета начнет новый этап для изучения, исследуя как аэроразведка и другие функции могут быть использованы для дальнейших исследований Марса.

Напомним, первый полет Ingenuity на Красной планете состоялся 19 апреля. Тогда он поднялся вверх на 5 м, завис на месте на 30 секунд и опустился обратно на поверхность. Это событие открыло эпоху авиационных полетов вне Земли.

А третий полет состоялся в воскресенье, 25 апреля. Космический аппарат поднялся на высоту 5 м, сумел отлететь на 50 м и вернуться на точку места старта.