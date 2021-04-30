1 мая. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154069-den-truda-1-maya-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

Ракурс

1 мая в Украине и мире отмечается Международный день труда, который подарит украинцам дополнительный выходной в понедельник, поскольку в этом году День труда приходится на субботу.

В этот день почитается борьба наемных рабочих за свои права. 1 мая 1886 в городе Чикаго в США начались многотысячные протесты рабочих. Они требовали установления восьмичасового рабочего дня и повышения зарплаты. Во время многочисленных столкновений митингующих с полицией погибли люди с обеих сторон. С тех пор забастовки проводились ежегодно и имели преимущественно мирный характер.

В 1888 году 1 мая было объявлено Днем общенациональной борьбы за права рабочих. В следующем году на Международном конгрессе рабочих партий этот день был выбран для организации международной демонстрации. С середины 1890-х годов на майских демонстрациях провозглашались требования к улучшению жизненных условий, условий труда и ради борьбы против милитаризма и войны.

День труда отмечается 1 мая в более чем 80 странах мира. Еще около 50 стран отмечают этот праздник в другие дни. Например, в США День труда отмечается в первый понедельник сентября.

В этот день произошло:

1497 — мученической смертью от татар погиб митрополит Киевский Макарий. Нетленные мощи святого покоятся во Владимирском соборе;

1682 — Людовик XIV торжественно открыл Парижскую Обсерваторию;

1707 — Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия объединены в одно государство — Королевство Великобритания;

1776 — Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество Иллюминатов;

1786 — в Вене состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро»;

1851 — в Лондоне, в Хрустальном дворце состоялось открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры;

1931 — в Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого в мире здания — 102-этажного «Эмпайр-Стейт-Билдинг», построенной по проекту архитектора Уильяма Лема всего за один год. Возведенное на углу 34-й улицы и 5-й авеню здание стоимостью 40 млн долл. оставалось самым высоким в ​​мире до 1972 года, когда на Манхэттене были построены башни Международного торгового центра;

1943 — Немецкие нацисты совершают массовое убийство 9 тыс. евреев из гетто в Бродах на Львовщине;

1960 — Под Свердловском (ныне — Екатеринбург, Россия) ракетой сбит американский разведывательный самолет «U-2», пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом;

1966 — студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг;

1970 — Элтон Джон и поэт Берни Топин начали свою совместную работу над альбомом «Elton John», в который вошел первый хит Элтона Джона «Your Song»;

1993 — в результате столкновений в Москве на Октябрьской площади и площади Гагарина 579 человек получили ранения (из них 251 — сотрудники милиции);

1997 — на парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу получила Лейбористская партия;

1998 — Бывший руандийский премьер Жан Камбанда признан судом виновным в геноциде против народности тутси, который состоялся в 1994 году и привел к гибели более полумиллиона человек.

В этот день родились: