Марш. Фото: УП

https://racurs.ua/n154068-marsh-v-chest-divizii-ss-galichina-osudili-u-zelenskogo.html

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Марш в честь дивизии СС «Галичина» осудили в Офисе президента. Там категорически высказались о любых проявлениях пропаганды тоталитарных режимов, включая национал-социализм.

У Зеленского заявили, что не дадут пересмотреть правду о Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь, — говорится в сообщении.

В ОП отметили, что партнеры Украины уже проинформированы о том, что нарушения закона о пропаганде тоталитарных режимов будет иметь последствия для всех лиц, к этому причастных.

Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности, — отметили в Офисе президента.

Напомним, ранее мы сообщали, что марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве — марш вышиванок по случаю 78-й годовщины создания подразделения в составе войск Ваффен-СС Германии (которые не осуждал трибунал в Нюрнберге, и не имеющий прямого отношения к УПА) прошел вечером 28 апреля. Это событие вызвало волну эмоциональных споров и политических заявлений.

Источник: Офис президента