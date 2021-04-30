Вакцина Sinovac прибыла в Украину

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154067-vakcina-sinovac-pribyla-v-ukrainu.html

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Вакцинация в Украине китайским препаратом Sinovac станет возможной в ближайшее время.

В Украину прибыли первые 500 тыс. доз вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице Минздрава в Facebook.



Сообщается, что в марте Украина получила первую партию в 215 тыс. доз, а контракт в целом заключен на 1,9 миллиона доз препарата. Вводить этот препарат нужно двумя дозами, как и вакцину Covishield.

Эффективность вакцины на третьем этапе испытаний составила 50,38%, и она может быть действенной против различных штаммов болезни, а в марте «Лекхим» (компания-посредник) отметила, что окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%. Главные преимущества этой вакцины состоят в том, что для нее не нужны особые условия для хранения, а также ее низкая цена.

Напомним, ранее мы сообщали, что китайская вакцина Sinovac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Первая партия препарата составит 200 тыс. доз.

Источник: Миздрав