Вакцина Sinovac прибула до України

Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154067-vakcyna-sinovac-prybula-do-ukrayiny.html

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Вакцинація в Україні китайським препаратом Sinovac стане можливою вже найближчим часом.

До України прибуло перші 500 тис. доз вакцини. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.





Повідомляється, що у березні Україна отримала першу партію у 215 тис. доз, а контракт загалом укладений на 1,9 мільйона доз препарату. Вводити цей препарат потрібно двома дозами, як і вакцину Covishield.

Ефективність вакцини на третьому етапі випробувань склала 50,38%, і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а в березні «Лекхім» (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить 83,5%. Головні переваги цієї вакцини полягають в тому, що для неї не потрібні особливі умови для зберігання та низька ціна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що китайська вакцина Sinovac після доставлення в Україну пройде лабораторний контроль. Перша партія препарату становитиме 200 тис. доз.

Джерело: МОЗ