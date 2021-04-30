Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вакцина. Фото: IStock

Вакцина Sinovac прибула до України

30 кві 2021, 21:06
999

Вакцинація в Україні китайським препаратом Sinovac стане можливою вже найближчим часом.

До України прибуло перші 500 тис. доз вакцини. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Допис МОЗ. Скріншот: Facebook

Повідомляється, що у березні Україна отримала першу партію у 215 тис. доз, а контракт загалом укладений на 1,9 мільйона доз препарату. Вводити цей препарат потрібно двома дозами, як і вакцину Covishield.

Ефективність вакцини на третьому етапі випробувань склала 50,38%, і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а в березні «Лекхім» (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить 83,5%. Головні переваги цієї вакцини полягають в тому, що для неї не потрібні особливі умови для зберігання та низька ціна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що китайська вакцина Sinovac після доставлення в Україну пройде лабораторний контроль. Перша партія препарату становитиме 200 тис. доз.

Джерело: МОЗ


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів