Пес-робот. Фото: TNYT

https://racurs.ua/ua/n154066-lyakav-ludey-robota-psa-zvilnyly-z-policiyi-foto.html

Ракурс

Робот-пес Boston Dynamics був «звільнений» із поліції Нью-Йорку. Торік департамент поліції міста придбав робота-собаку для того, щоби використовувати його в операціях, де життя офіцерів може бути під загрозою.



Однак люди частіше просто лякалися робота-собаки. Про це повідомляє The New York Times.





За весь рік своєї «служби» в поліції робопес використовувався лише у двох операціях. У першому випадку, який стався 23 лютого, була проведена операція з порятунку заручників. Тоді злочинцям вдалося захопити людей у заручники та утримувати їх в одній із квартир. Робота-пса, який був оснащений камерою та ліхтарями, запустили всередину приміщення. Після цього злочинці втекли, перелякавшись робота, але обійшлося без жертв. Друга робоча місія для робо-собаки відбулася лише 13 квітня. Під час затримання чоловіка собаку використовували як спостерігача.

Натомість користувачі соцмереж та жителі міста негативно поставилися до робота. На їхню думку, робот виглядає агресивно та може заподіювати шкоду підозрюваним у злочинах. Натомість поліція заявила, що 22 квітня їхній контракт з Boston Dynamics закінчується і продовжений не буде. Хоча за планами співробітництво повинно було продовжитися.





Своєю чергою розробники робота з Boston Dynamics спростували заяви про небезпечність та агресивність робота, оскільки їхні роботи не призначені для насильства або залякування людей та тварин, і просто фізично не можуть нікому нашкодити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робот «Спот» компанії Boston Dynamics взяв участь у військових навчаннях у Франції. Упродовж двох тижнів французькі солдати відпрацьовували бій у міських умовах, оборонні дії та наступальні операції із захопленням перехрестя.

Кожен сценарій спочатку випробовували виключно люди, а згодом цю ж операцію здійснювали із залученням роботів. Таким чином французькі військові вирішили перевірити, як роботи впливають на ведення бою.

Джерело: The New York Times