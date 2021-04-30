Топ-посадовців ЄС оголосили персонами нон грата в Росії

Санкції. Фото: Слово і діло

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Російська Федерація продовжує дипломатичну війну з Європою. Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата низку європейських посадовців.

Серед них віце-президент Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Повідомляється, що російське дипломатичне відомство звинуватило ЄС у продовженні політики обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій. За їхніми словами, лише за березень цього року «неправомірним обмеженням були піддані шість росіян».

У відповідь на запроваджені санкції МЗС Росії оголосило власні обмеження проти шести громадян ЄС. Відтепер в’їзд у Росію їм заборонений. Крім того, у «чорний список» потрапили:

Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;

Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна;

Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

У російському МЗС додали, що практика запровадження санкцій ЄС супроводжується «антиросійської істерією», а всі російські пропозиції щодо розв’язання проблемних питань ігноруються або відкидаються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти Росії через агресію в Україні подовжила Рада Європейського союзу. Обмеження були подовжені для низки росіян та українців, що причетні до підриву територіальної цілісності України. Санкції діятимуть щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

Джерело: прес-служба МЗС РФ