Топ-чиновников ЕС объявили персонами нон грата в России

Топ-чиновников ЕС объявили персонами нон грата в Россииhttps://racurs.ua/n154065-top-chinovnikov-es-obyavili-personami-non-grata-v-rossii.htmlРакурс
Российская Федерация продолжает дипломатическую войну с Европой. Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата ряд европейских чиновников.
Среди них вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Сообщается, что российское дипломатическое ведомство обвинило ЕС в продолжении политики санкций в отношении российских граждан и организаций. По их словам, только за март этого года «неправомерным ограничением подверглись шесть русских».
В ответ на введенные санкции МИД России объявило о введении собственных санкций против шести граждан ЕС. Отныне въезд в Россию им запрещен. Кроме того, в «черный список» попали:
- Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;
- Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии
- Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;
- Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
- Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.
В российском МИДе добавили, что практика введения санкций ЕС сопровождается «антироссийской истерией», а все российские предложения по решению проблемных вопросов игнорируются или отвергаются.
Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против России из-за агрессии в Украине продлил Совет Европейского союза. Ограничения были продлены для ряда россиян и украинцев, причастных к подрыву территориальной целостности Украины. Санкции будут действовать в отношении 177 физических и 48 юридических лиц.
Источник: пресс-служба МИД РФ