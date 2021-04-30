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Санкции. Фото: Слово и дело

Топ-чиновников ЕС объявили персонами нон грата в России

30 апр 2021, 20:19
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Российская Федерация продолжает дипломатическую войну с Европой. Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата ряд европейских чиновников.

Среди них вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Сообщается, что российское дипломатическое ведомство обвинило ЕС в продолжении политики санкций в отношении российских граждан и организаций. По их словам, только за март этого года «неправомерным ограничением подверглись шесть русских».

В ответ на введенные санкции МИД России объявило о введении собственных санкций против шести граждан ЕС. Отныне въезд в Россию им запрещен. Кроме того, в «черный список» попали:

  • Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;
  • Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии
  • Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;
  • Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
  • Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.

В российском МИДе добавили, что практика введения санкций ЕС сопровождается «антироссийской истерией», а все российские предложения по решению проблемных вопросов игнорируются или отвергаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против России из-за агрессии в Украине продлил Совет Европейского союза. Ограничения были продлены для ряда россиян и украинцев, причастных к подрыву территориальной целостности Украины. Санкции будут действовать в отношении 177 физических и 48 юридических лиц.

Источник: пресс-служба МИД РФ


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