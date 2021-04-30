Раскрыта загадка вращения Венеры

Венера. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154064-raskryta-zagadka-vrascheniya-venery.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым. Астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли понять особенности продолжительности дня на Венере, чей период вращения долгое время не удавалось точно установить.

Исследователи смогли также определить наклон ее оси и размер ядра. Соответсвующее исследование опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Новые радиолокационные измерения, проведенные с 2006 по 2020 год, показывают, что в среднем день на Венере длится 243,0226 земных суток, что примерно соответствует двум третьим земного года. При этом скорость вращения планеты всегда меняется. Разница при этом составляет не менее 20 минут. Этим объясняются странные расхождения прошлых измерений.

Причиной такого явления оказалась тяжелая атмосфера Венеры, которая обменивается импульсами с поверхностью планеты. На Земле похожий процесс приводит к изменению продолжительности дня всего лишь на миллисекунду. На второй планете от Солнца масса атмосферы в 93 раза больше, чем у Земли.

Угол наклона оси Венеры оказался равен 2,6392 градуса (в то же время Земля наклонена примерно на 23 градуса), что в десять раз превышает точность предыдущих оценок. Цикл прецессии оси занимает 29 тыс. лет. На основе этих данных команда астрономов подсчитала, что ядро планеты составляет около 3 тыс. 500 километров в поперечнике, хотя пока не известно, жидкое оно или твердое.

Напомним, ранее мы сообщали, что в атмосфере Венеры нашли еще один признак жизни — аминокислоту, содержащую ДНК. Космический аппарат Европейского космического агентства BepiColombo обнаружил на Венере глицин, который считается одним из строительных блоков для органической жизни. Эта аминокислота была одной из первых молекул, которые появились на Земле.

Источник: Nature Astronomy