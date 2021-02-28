Венера. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151051-venera-popala-v-obektiv-solnechnogo-zonda-nasa-foto.html

Ракурс

Солнечный зонд NASA Parker зафиксировал Венеру во время близкого пролета в 2020 году. Благодаря гравитационным маневрам зонд Parker будет подлетать все ближе к Солнцу в рамках своей миссии по изучению динамики солнечного ветра вблизи его источника, а также позволит более детально изучить ближайшую к Земле планету — Венеру.

Во время третьего приближения к гравитационному полю Венеры 11 июля 2020 года бортовая камера аппарата WISPR смогла захватить изображение не освещенной солнцем стороны планеты на расстоянии всего 12 тыс. 378 км. Об этом сообщает NASA.

На фото можно распознать темное пятно, которое находится чуть выше центра Венеры — эта область известна, как Земля Афродиты. Это самый большой из трех крупных так называемых «материков» Венеры. Его площадь сопоставима с площадью Африки. Особенность, согласно которой эта зона кажется темнее, это низкая температура — она на 30 градусов отличается от остального окружения.

Также на фото можно заметить яркий диск по краю планет. Так выглядит ночное свечение атмосферы, которое возникает при рекомбинации атомов кислорода в молекулы, происходящей высоко в атмосфере на темной стороне. Яркие полосы обычно появляются из-за комбинации частиц космической пыли, космических лучей и частиц материала космического корабля.



Отметим, что небольшое черное пятно в нижней части Венеры является артефактом матрицы WISPR. Ученые ожидали увидеть облака газа, но камера захватила не только видимый световой спектр, но и тепловое излучение планеты, что позволило увидеть ее поверхность.

Неожиданное наблюдение заставило команду проверить чувствительность прибора к инфракрасному свету. Если WISPR действительно может улавливать волны света в ближнем инфракрасном диапазоне, то незадокументированная ранее возможность предоставит новые способы для изучения пыли вокруг Солнца и во внутренней Солнечной системе.

Если камера не может улавливать дополнительные инфракрасные волны, то новые изображения, на которых видны особенности поверхности Венеры, могут указывать на существование ранее неизвестных «окон» в венерианской атмосфере.

Напомним, ранее мы сообщали, что Луна, естественный спутник Земли, появился примерно 4,5 млрд лет назад, но земные ученые до сих пор не установили, как наша планета получила этого белого спутника. Сейчас есть три основные теории, которые рассматривают как наиболее вероятные.