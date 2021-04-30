Розкрита загадка обертання Венери

Венера. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154064-rozkryta-zagadka-obertannya-venery.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим. Астрономи Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі змогли зрозуміти особливості тривалості дня на Венері, чий період обертання довгий час не вдавалося точно встановити.

Дослідники змогли також визначити нахил її осі та розмір ядра. Відповідне дослідження опублікували в журналі Nature Astronomy.

Нові радіолокаційні вимірювання, проведені з 2006 по 2020 рік, показують, що в середньому день на Венері триває 243,0226 земних діб, що приблизно відповідає двом третім земного року. Водночас швидкість обертання планети завжди змінюється. Різниця при цьому становить не менше 20 хвилин. Цим пояснюються дивні розбіжності минулих вимірів.

Причиною такого явища виявилася важка атмосфера Венери, яка обмінюється імпульсами з поверхнею планети. На Землі схожий процес призводить до зміни тривалості дня всього на мілісекунди. На другій планеті від Сонця маса атмосфери в 93 рази більше, ніж у Землі.

Кут нахилу осі Венери виявився 2,6392 градуса (водночас Земля нахилена приблизно на 23 градуси), що в десять разів перевищує точність попередніх оцінок. Цикл прецесії осі займає 29 тис. років. На основі цих даних команда астрономів підрахувала, що ядро ​​планети становить близько 3 тис. 500 кілометрів у поперечнику, хоча поки не відомо, у якому стані воно — рідкому або твердому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в атмосфері Венери знайшли ще одну ознаку життя — амінокислоту, яка містить ДНК. Космічний апарат Європейського космічного агентства BepiColombo виявив на Венері гліцин, який вважається одним із будівельних блоків для життя. Ця амінокислота була однією з перших молекул, які з’явилися на Землі.

Джерело: Nature Astronomy