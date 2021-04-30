Стрельба. Фото: Istock

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Ракурс

Стрельба в Харькове произошла сегодня, 30 апреля. В Индустриальном районе города мужчина устроил стрельбу во время того, как стоял в очереди.

В результате инцидента ранения получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Архитектора Алешина, вызов в полицию поступил в 15.44. Патрульные, прибывшие на вызов, выяснили, что мужчина стоял в очереди в кафе, которое работает на вынос во время карантина. Между 34-летним мужчиной и другими людьми возник конфликт, в результате которого он достал пистолет с резиновыми пулями.

Он выстрелил в двух мужчин, которым было 30 и 39 лет. Пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в местную больницу. По информации местных СМИ, стрельба произошла в очереди возле одного из кафе сети быстрого питания «Буфет» в районе ХТЗ.

Вещественные доказательства стрельбы полиция изъяла и направила на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что стрельбу в вагоне поезда «Константиновка — Киев» устроили не военнослужащие Вооруженных сил Украины. Злоумышленниками оказались военнослужащие Главного управления правительственной фельдъегерской связи Государственного спецсвязи — курьер отдела дипломатических курьеров Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям. Именно они 6 апреля применили огнестрельное оружие в купе поезда № 26. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник: пресс-служба полиции Харьковщины