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Жаба. Фото: Daily mail

Новый вид миниатюрных светящихся жаб нашли ученые (ФОТО)

30 апр 2021, 18:49
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Необычная светящаяся жаба, размером с человеческий ноготь, была обнаружена исследователями в лесу в штате Сан-Паулу, что в Бразилии.

Новый вид жабы оказался ядовитым. Об этом сообщает Daily Mail.

Жаба. Фото: Daily Mail

Сообщается, что уникальное животное является редкой разновидностью тыквенной жабы (Brachycephalus ephippium), которая представляет собой группу родственных видов флуоресцентных ярких лягушек. Их оттенок внешне напоминает тыкву.

Жаба. Фото: Daily Mail

Большую часть времени этот вид светящихся жаб проводит в лесной подстилке — исследователи сфотографировали ее, пока она притаилась между ветвями. Жабе дали научное название Brachycephalus rotenbergae. Ее размеры оказались крошечными — всего около двух сантиметров.

Причины флуоресцентного свечения жабы ученые так и не смогли разгадать. Возможно, яркий внешний вид служит предупреждением для хищников о ядовитости этого земноводного, но также он может являться ориентиром для потенциальных партнеров, или же это может быть эффективным камуфляжем среди желтых и оранжевых листьев, грибов и семян, которые распространены в лесу.

Также оказалось, что животное является ядовитым. Оно содержит тетродотоксин, но смертельной опасности для человека не представляет. Люди могут прикасаться к жабе голыми руками, но не должны подносить после этого руки к глазам или рту, чтобы не заразиться. Потенциально опасна эта жаба для мелких млекопитающих и птиц.

Напомним, ранее мы сообщали, что у берегов Новой Зеландии обнаружили три разновидности акул, которые светятся. У кайтфиновой акулы, чорнобрюхой акулы-фонаря и южной акулы-фонаря были обнаружены синие узоры на коже, которые выделяют свет. Из этих трех акул кайтфин является крупнейшей известной биолюминесцентной акулой в мире.

Источник: Daily Mail


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