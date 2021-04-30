Против «московской церкви» выступили в правительстве

УПЦ МП. Фото: УП

https://racurs.ua/n154061-protiv-moskovskoy-cerkvi-vystupili-v-pravitelstve.html

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УПЦ МП не будут переименовывать в Московскую церковь, так как это может привести к искусственному конфликту и маргинализировать часть населения, которая поддерживает эту церковь.

Об этом заявила председатель Государственной службы Украины по этнополитики и свободы совести Елена Богдан, передает «Главком».

По ее словам, сейчас очень неправильно позиционировать украинцев, которые являются сторонниками УПЦ МП, как врагов Украины, поскольку это не соответствует действительности.

Маргинализировать определенную часть населения по этому признаку — путь к искусственному конфликту. Нужно наоборот — усиливать связи с той частью этой церкви, которая поддерживает независимость и суверенитет Украины, и которая с уважением относится к Конституции Украины, — сказала она.

Она отметила, что требования к названию — это проблематичная норма с точки зрения международного права, поскольку Украина имеет ряд международных правовых обязательств. Несмотря на то, что сторонники переименования считают, что подавляющее большинство людей сразу объединятся в единую поместную украинскую церковь, возможен и совсем другой сценарий.

Так, по ее словам, после того, как верующие, имея чувство доверия к своему священнику и храму, увидят на табличке не привычное «УПЦ», а аффилиацию с Москвой или Россией, они могут почувствовать лишь усиление связи с государством-агрессором.

Напомним, ранее мы сообщали, что теракт в церкви на праздники планируют оккупанты на территории Донбасса, контролируемой пророссийскими боевиками. Разведка узнала, что враг запланировал ряд провокаций против Украины, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины. Сепаратисты хотят использовать вооружение и военную технику с нанесением маскировки типа «пиксель», которое используется украинской армией.

Источник: Главком