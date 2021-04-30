Проти «московської церкви» виступили в уряді

УПЦ МП. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154061-proty-moskovskoyi-cerkvy-vystupyly-v-uryadi.html

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УПЦ МП не будуть перейменовувати на Московську церкву, оскільки це може призвести до штучного конфлікту та маргіналізувати частину населення, що підтримує цю церкву.

Про це заявила голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан, передає «Главком».

За її словами, наразі є дуже неправильним позиціювати українців, що є прихильниками УПЦ МП, як ворогів України, оскільки це не відповідає дійсності.

Маргіналізувати певну частину населення за цією ознакою — шлях до штучного конфлікту. Потрібно навпаки — посилювати зв’язки з тією частиною цієї церкви, яка підтримує незалежність і суверенітет України і яка з повагою ставиться до Конституції України, — сказала вона.

Урядовиця зазначила, що вимога до назви — це проблематична норма також і з погляду міжнародного права, оскільки Україна має низку міжнародних правових зобов’язань. Попри те, що прибічники перейменування вважають, що переважна більшість людей одразу об'єднаються в єдину помісну українську церкву, але можливий і зовсім інший сценарій.

Так, за її словами, після того, як віряни, маючи відчуття довіри до свого священника і храму, побачать на табличці не звичне «УПЦ», а афіліацію з Москвою чи Росією, то вони можуть відчути лише посилення зв’язку з державою-агресором.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що теракт у церкві на свята планують окупанти на території Донбасу, яку контролюють проросійські бойовики. Розвідка дізналася, що ворог запланував низку провокацій проти України, щоби дискредитувати Збройні сили України. Сепаратисти хочуть використати озброєння та військову техніку з нанесенням маскування типу «піксель», яке використовується українською армією.

Джерело: Главком