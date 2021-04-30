Таможенники нашли в чреве наркокурьера-глотала более килограмма кокаина

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Киевские таможенники изъяли у иностранца капсулы с наркотиками, которые он перевозил в собственном чреве. Изымать их пришлось медикаментозным путем почти сутки.

45-летний европеец, прилетевший в аэропорт «Борисполь» авиарейсом из одной из европейских стран, пытался ввезти на территорию Украины более 1 кг кокаина. Об инциденте сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Иностранец выбрал для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», чем гарантировал, что не перевозит запрещенных товаров.

Однако таможенники усомнились в его законопослушности. Они предупредили мужчину, что могут применить к нему личный досмотр. Но иностранец продолжал настаивать, что не перевозит ничего запрещенного.

Не поверив ему на слово, таможенники таки провели личный досмотр, для этого привлекли медицинского работника.

Иностранцу сделали компьютерную томографию, которая обнаружила, что в его чреве находятся более 90 овальных капсул с неизвестным веществом.

Изымать капсулы пришлось медикаментозным путем 19 часов. Внутри их находилось порошкообразное вещество белого цвета весом более килограмма.

Экспресс-анализ наркотических веществ показал, что изъятый ​​порошок содержит кокаин.