Митники знайшли в череві наркокур'єра-ковтача понад кілограм кокаїну

https://racurs.ua/ua/n154058-kilogram-kokayinu-mytnyky-mayje-dobu-vyluchaly-z-chereva-narkokuriera-kovtacha.html

Ракурс

Київські митники вилучили в іноземця капсули з наркотиками, які він перевозив у власному череві. Вилучати їх довелось медикаментозним шляхом майже добу.

45-річний європеєць, який прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з однієї з європейських країн, намагався ввезти на територію України понад 1 кг кокаїну. Про інцидент повідомили в Державній митній службі України.

Іноземець обрав для проходження митного контролю «зелений коридор», чим гарантував, що не перевозить заборонених товарів.

Однак митники засумнівались у його законослухняності. Вони попередили чоловіка, що можуть застосувати щодо нього особистий огляд. Та іноземець продовжував наполягати, що не перевозить нічого забороненого.

Не повіривши йому на слово, митники таки провели особистий огляд, залучивши для цього медичного працівника.

Іноземцю зробили комп’ютерну томографію, яка виявила, що в його череві знаходяться понад 90 овальних капсул з невідомою речовиною.

Вилучати капсули довелось медикаментозним шляхом 19 годин. Всередині їх знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору вагою понад кілограм.

Експрес-аналіз наркотичних речовин показав, що вилучений порошок містить кокаїн.