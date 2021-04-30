Жаба. Фото: Daily mail

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Ракурс

Незвичайна жаба, що світиться та має розміри людського нігтя, була виявлена дослідниками в лісі в штаті Сан-Паулу, що в Бразилії.

Новий різновид жаби виявився отруйним. Про це повідомляє Daily Mail.



Повідомляється, що унікальна тварина є рідкісним різновидом гарбузової жаби (Brachycephalus ephippium), яка являє собою групу споріднених видів флуоресцентних яскравих жаб. Їхній відтінок зовні нагадує гарбуз.

Більшу частину часу цей різновид жаб проводить в лісовій підстилці — дослідники сфотографували її, поки вона причаїлася між гілками. Жабі дали наукову назву Brachycephalus rotenbergae. Її розміри виявилися крихітними — всього близько двох сантиметрів.

Загадку флуоресцентного світіння жаби вчені так і не змогли розгадати. Можливо, яскравий зовнішній вигляд служить попередженням для хижаків про отруйність цієї тварини, але також він може бути орієнтиром для потенційних партнерів, або ж це може бути ефективним камуфляжем серед жовтого і помаранчевого листя, грибів і насіння, які поширені в лісі.

Також виявилося, що жаба є отруйною. Вона містить тетродотоксин, але смертельної небезпеки для людини не несе. Люди можуть торкатися до жаби голими руками, але не варто підносити після цього руки до очей або рота, щоб не заразитися. Потенційно небезпечна ця жаба для дрібних ссавців і птахів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що біля берегів Нової Зеландії виявили три різновиди акул, які світяться. У кайтфіновой акули, чорнобрюхой акули-ліхтаря і південної акули-ліхтаря були виявлені сині візерунки на шкірі, які виділяють світло. З цих трьох акул кайтфін є найбільшою відомою біолюмінесцентною акулою у світі.

Джерело: Daily Mail