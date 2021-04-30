Стрілянина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154063-strilyanynu-v-cherzi-vlashtuvav-cholovik-u-harkovi-ie-poraneni.html

Ракурс

Стрілянина в Харкові відбулася сьогодні, 30 квітня. В Індустріальному районі міста чоловік влаштував стрілянину під час того, як стояв у черзі.

Внаслідок інциденту поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався на проспекті Архітектора Альошина, виклик надійшов до поліції о 15.44. Патрульні, що прибули на виклик, з’ясували, що чоловік стояв у черзі до кафе, яке працює на виніс під час карантину. Між 34-річним чоловіком та іншими людьми виник конфлікт, унаслідок якого він дістав пістолет із гумовими кулями.

Він вистрілив у двох чоловіків, яким було 30 і 39 років. Постраждалі з тілесними ушкодженнями доставлені в місцеві лікарню. За інформацією місцевих ЗМІ, стрілянина відбулася в черзі біля одного з кафе мережі швидкого харчування «Буфет» у районі ХТЗ.

Речові докази стрілянини поліція вилучила та направила на експертизу. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілянину у вагоні потяга «Костянтинівка — Київ» влаштували не військовослужбовці Збройних сил України. Зловмисниками виявилися військовослужбовці Головного управління урядового фельд'єгерського зв’язку Державного спецзв’язку — кур'єр відділу дипломатичних кур'єрів Держспецзв’язку та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень. Саме вони 6 квітня застосували вогнепальну зброю в купе потягу № 26. На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Джерело: прес-служба поліції Харківщини