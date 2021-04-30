Пес-робот. Фото: TNYT

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Ракурс

Робопес Boston Dynamics был «уволен» из полиции Нью-Йорка. В прошлом году департамент полиции города приобрел робота-собаку для того, чтобы использовать его в операциях, где жизнь офицеров может быть под угрозой.

Однако люди чаще просто пугались робота-собаки. Об этом сообщает The New York Times.



За весь год своей «службы» в полиции робопес использовался только в двух операциях. В первом случае, который произошел 23 февраля, была проведена операция по спасению заложников. Тогда преступникам удалось захватить людей в заложники и удерживать их в одной из квартир. Робота-пса, который был оснащен камерой и фонарями, запустили внутрь помещения. После этого преступники скрылись, испугавшись работа, но обошлось без жертв. Вторая рабочая миссия для робопса состоялась лишь 13 апреля. Во время задержания мужчины собаку использовали в качестве наблюдателя.

В то же время пользователи соцсетей и жители города негативно отнеслись к роботу. По их мнению, робот выглядит агрессивно и может причинить вред подозреваемым в преступлениях. В полиции заявили, что 22 апреля их контракт с Boston Dynamics заканчивается и продлен не будет. Хотя сотрудничество должно было продолжиться.

В свою очередь разработчики работа с Boston Dynamics опровергли заявления об опасности и агрессивности робота, поскольку их роботы не предназначены для насилия или запугивания людей и животных, и просто физически не могут никому навредить.

Напомним, ранее мы сообщали, что робот «Спот» компании Boston Dynamics принял участие в военных учениях во Франции. В течение двух недель французские солдаты отрабатывали бой в городских условиях, оборонительные действия и наступательные операции.

Каждый сценарий сначала испытывали исключительно люди, а впоследствии эту же операцию осуществляли с привлечением роботов. Таким образом французские военные решили проверить, как работы влияют на ведение боя.

Источник: The New York Times