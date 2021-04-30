Марш. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154068-marsh-na-chest-dyviziyi-ss-galychyna-zasudyly-v-zelenskogo.html

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Марш на честь дивізії СС «Галичина» засудили в Офісі президента. Там категорично засудили будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема й націонал-соціалізму.

У Зеленського заявили, що не дадуть переглянути правду про Другу світову війну. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя, — йдеться в дописі.

У Зеленського зауважили, що партнери України вже поінформовані про те, що порушення закону щодо пропаганди тоталітарних режимів матиме наслідки для будь-якої особи, яка до цього причетна.

Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості, — наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марш на честь дивізії СС «Галичина» в Києві — марш вишиванок із нагоди 78-ї річниці створення підрозділу в складі військ Ваффен-СС Німеччини (який не засуджував трибунал у Нюрнберзі й не має прямого стосунку до УПА) пройшов ввечері 28 квітня. Ця подія спричинила хвилю емоційних суперечок та політичних заяв.

Джерело: Офіс президента