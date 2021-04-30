1 травня свято. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154069-den-praci-1-travnya-istoriya-ta-tradyciyi-svyata.html

Ракурс

1 травня в Україні та світі відзначається Міжнародний день праці, який подарує українцям додатковий вихідний у понеділок, оскільки цьогоріч День праці випадає на суботу.

У цей день вшановується боротьба найманих робітників за свої права. 1 травня 1886 року в місті Чикаго в США почалися багатотисячні протести робітників. Вони вимагали встановлення восьмигодинного робочого дня та підвищення зарплатні. Під час численних сутичок мітингарів із поліцією загинули люди з обох боків. З того часу страйки проводилися щороку та мали здебільшого мирний характер.

В 1888 році 1 травня було оголошене Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників. Наступного року на Міжнародному конгресі робітничих партій цей день було обрано для організації інтернаціональної демонстрації. Із середини 1890-х років на травневих демонстраціях проголошувалися вимоги до покращення життєвих умов, умов праці та заради боротьби проти мілітаризму та війни.

День праці відзначається 1 травня в понад 80 країнах світу. Ще близько 50 країн відзначають це свято в інші дні. Наприклад, у США День праці святкують у перший понеділок вересня.

У цей день відбулося:

1497 — Мученицькою смертю від татар загинув митрополит Київський Макарій. Нетлінні мощі святого покояться у Володимирському соборі;

1682 — Людовик XIV урочисто відкрив Паризьку Обсерваторію;

1707 — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднані в одну державу — Королівство Великої Британії;

1776 — Адам Вайсгаупт заснував у Баварії таємне товариство Ілюмінатів;

1786 — у Відні відбулася прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро»;

1851 — У Лондоні, у Кришталевому палаці відбулося відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки й культури;

1931 — У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового «Емпайр-Стейт-Білдінг», збудованої за проектом архітектора Вільяма Лема всього за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці і 5-ї авеню будівля вартістю 40 млн дол. залишалася найвищою у світі до 1972 року, коли в Мангеттені було збудовано башти Міжнародного торгового центру;

1943 — Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9 тис. євреїв із гетто в Бродах на Львівщині;

1960 — Під Свердловськом (зараз — Єкатеринбург, Росія) ракетою збито американський розвідувальний літак «U-2», пілотований Френсісом Пауерсом;

1966 — студент Георгій Москаленко й робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор;

1970 — Елтон Джон та поет Берні Топін почали свою спільну працю над альбомом «Elton John», до котрого увійшов перший хіт Елтона Джона «Your Song»;

1993 — Внаслідок сутичок у Москві на Жовтневій площі й площі Гагаріна 579 осіб отримали поранення (з них 251 — співробітники міліції);

1997 — На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія;

1998 — Колишній руандійський прем'єр Жан Камбанда визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі, що відбувся в 1994 році та призвів до загибелі понад півмільйона людей.

У цей день народилися: