Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 30 апреля, подхватили еще 8 тыс. 549 человек.

Заболели 374 ребенка и 145 медработников. От осложнений болезни умер 351 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 3 тыс. 51 человек;

выздоровело — 14 тыс. 956 человек;

осуществлено тестирований — 83 тыс. 336 (в том числе методом ПЦР — 37 тыс. 455, методом ИФА — 13 тыс. 16).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 78 тыс. 86 человек;

выздоровело — 1 млн 670 тыс. 481 человек;

летальных исходов — 44 тыс. 436;

проведено ПЦР-тестов — 9 млн 456 тыс. 234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

49 тыс. 985 человек привито против COVID-19 за 30 апреля. Всего с начала прививочной кампании прививки получили 752 тыс. 295 человек.

Первую дозу получили 752 тыс. 293 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 260 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Напомним, глава центра респираторной медицины клиники «Феофания» Светлана Гук рассказала, как изменился коронавирус. По ее словам, медицинские работники сейчас фиксируют серьезные изменения в течении заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у пациентов.