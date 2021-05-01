Близько 1 тис. китайців отримали щеплення від коронавірусу в Одесі. Фото: Радіо Свобода

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Близько 1 тис. громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Рішення про щеплення прийняв оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомила регіональна координаторка кампанії вакцинації в Одеській області Оксана Денисенко виданню «Радіо Свобода».

Відповідно до організації процесів, територіально для проведення щеплень було визначено Київ, Одесу та Харків, — сказала Денисенко.

За словами чиновниці, лише МОЗ може відповісти на запитання, чи дози для вакцинації громадян Китаю виділено з загальної партії, яку Україна купила для українців, чи для них надійшла якась окрема партія вакцин.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна виділила 1 тис. вакцин CoronaVac для вакцинації китайських громадян — здебільшого дипломатів і працівників дипломатичних місій. Вони роблять вакцинацію власним коштом.

За словами Ляшка, посольство Китаю пообіцяло сприяти Україні в якомога швидшому отриманні наступних партій вакцини й збільшити українську квоту у китайських виробників, зокрема Sinovac і Sinopharm. Україна натомість санкціонувала пріоритетне щеплення для представників китайської діаспори.

Нагадаємо, в Україні 49 тис. 985 людей щеплено проти COVID-19 за минулу добу, 30 квітня. Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 752 тис. 295 людей.

Джерело: «Радіо Свобода»