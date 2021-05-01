Около 1 тыс. китайцев получили прививки от коронавируса в Одессе. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n154077-okolo-1-tys-kitaycev-poluchili-privivki-ot-koronavirusa-v-odesse.html

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Около 1 тыс. граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Решение о прививках принял оперативный штаб по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщила региональный координатор кампании вакцинации в Одесской области Оксана Денисенко изданию «Радио Свобода».

Согласно организации процессов, территориально для проведения прививок были определены Киев, Одесса и Харьков, — сказала Денисенко.

По словам чиновницы, только Минздрав может ответить на вопрос, были ли дозы для вакцинации граждан Китая выделены из общей партии, которую Украина купила для украинцев, или для них поступила какая-то отдельная партия вакцин.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина выделила 1 тыс. вакцин CoronaVac для вакцинации китайских граждан — в основном дипломатов и работников дипломатических миссий. Они делают вакцинацию за свой счет.

По словам Ляшко, посольство Китая пообещало содействовать Украине в скорейшем получении следующих партий вакцины и увеличить украинский квоту в китайских производителей, в частности Sinovac и Sinopharm. Украина взамен санкционировала приоритетную вакцинацию для представителей китайской диаспоры.

Напомним, в Украине 49 тыс. 985 человек привито против COVID-19 за минувшие сутки, 30 апреля. Всего с начала прививочной кампании прививки получили 752 тыс. 295 человек.

Источник: «Радио Свобода»