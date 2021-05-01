Кошка вернулась к хозяевам спустя 13 лет после пропажи

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Ракурс

Кошка, пропавшая 13 лет назад в Великобритании, вернулась к хозяевам.

Джемма Барбьери из Тетфорда была потрясена, когда получила сообщение, что ее кошка Рози найдена спустя 13 лет после пропажи. Об этом сообщает Evening Standard.

Джемма подарила Рози на день рождения дочери Алисии в 2008 году, но вскоре кошка сбежала. Тогда семья жила в городе Кингс-Линн, однако десять лет спустя Барбьери переехали в Тетфорд и потеряли последнюю надежду найти Рози.

Кошку поймали в Кингс-Линн в 2021 году. Ее посчитали бродячей и отправили в центр защиты кошек в соседний город Даунем-Маркет, где выяснилось, что животное чипировано. Благодаря информации, хранившейся на чипе, удалось установить хозяев.

Обязательно чипируйте своих кошек. Это действительно работает! — сказала счастливая хозяйка найденной кошки.

Сообщается, что Рози абсолютно здорова и упитана. Как ей удавалось скрываться столько лет на территории небольшого городка, остается загадкой.

Сейчас Рози вернулась к хозяевам и даже успела пообщаться по видеосвязи с Алисией, которая учится в университете Дерби.

Напомним, ранее мы сообщали, что кошку замуровали в стену дома рабочие в Кейптауне, ЮАР. Однако животное смогло продержаться в замурованной стене два дня и выжить. Обнаружить животное удалось хозяевам — они пошли на звуки мяуканья.

Источник: Evening Standard