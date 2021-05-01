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Ракурс
Кішка повернулася до господарів через 13 років після зникнення

Кішка повернулася до господарів через 13 років після зникнення (ФОТО)

1 тра 2021, 12:34
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Кішка, яка зникла 13 років тому у Великій Британії, повернулася до господарів.

Джемма Барб'єрі з Тетфорда була вражена, коли отримала повідомлення, що її кішка Розі знайдена через 13 років після зникнення. Про це повідомляє Evening Standard.

Джемма подарувала Розі на день народження доньці Алісії у 2008 році, але незабаром кішка втекла. Тоді сім’я жила в місті Кінгс-Лінн, однак через десять років Барб'єрі переїхали в Тетфорд і втратили останню надію знайти Розі.

Кішку зловили в Кінгс-Лінн у 2021 році. Її вважали бродячою та відправили в центр захисту котів в сусіднє місто Даунем-Маркет, де з’ясувалося, що тварина чіпована. Завдяки інформації, що зберігалася на чіпі, вдалося встановити господарів.

Обов’язково чіпуйте своїх котів. Це дійсно працює! — сказала щаслива власниця знайденої кішки.

Повідомляється, що Розі абсолютно здорова і вгодована. Як їй вдавалося ховатися стільки років на території невеликого містечка, залишається загадкою.

Зараз Розі повернулася до господарів і навіть встигла поспілкуватися по відеозв’язку з Алісією, яка вчиться в університеті Дербі.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кішку замурували в стіну будинку робітники в Кейптауні, ПАР. Однак тварина змогла протриматися в замурованій стіні два дні та вижити. Виявити тварину вдалося господарям — вони пішли на звуки нявкання.

Джерело: Evening Standard

Джерело: Ракурс


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