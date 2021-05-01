Антоненку можуть виплатити компенсацію за перебування в СІЗО – Малюська

https://racurs.ua/ua/n154075-antonenku-mojut-vyplatyty-kompensaciu-za-perebuvannya-v-sizo-maluska.html

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Якщо вину Андрія Антоненка, обвинуваченого в убивстві Павла Шеремета, не доведуть, він отримає компенсацію за період перебування у СІЗО.

За весь час утримання в слідчому ізоляторі йому може бути виплачена компенсація. Є відповідні процедурні гарантії. Розрахунок, калькуляція буде окремо, але чим довше утримання, тим більшу компенсацію він отримає. Тут жодних сумнівів немає, — заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Він також розповів, що Антоненку змінили запобіжний захід через те, що він надто довго перебував у СІЗО. За словами Малюськи, зміна запобіжного заходу не означає, що Антоненко «невинуватий чи справа розвалюється». Посадовець сказав, що має бути «ліміт перебування людей в СІЗО».

Як відомо, Антоненко понад 500 днів провів за ґратами за підозрою в причетності до вбивства журналіста Пала Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву в центрі Києва автомобіля, в якому він перебував.

На початку грудня 2019 року стало відомо про затримання підозрюваних у цій справі — учасника війни на Донбасі та фронтмен гурту Riffmaster Андрія Антоненка, хірурга з «Охматдиту» Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь. На думку слідства, Антоненко був організатором вбивства і долучив до нього Кузьменко та Дугарь.

Нагадаємо, 30 квітня Шевченківський районний суд Києва відпустив Антоненка із СІЗО під домашній арешт, але зобов’язав носити електронний браслет. Змінити запобіжний захід вже давно просив захист підозрюваного.