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Ракурс
Антоненка відпустили під домашній арешт / Фото: УП

Антоненка відпустили під домашній арешт (ФОТО, ВІДЕО)

30 кві 2021, 17:10
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Андрія Антоненка (Ріффмастера), обвинуваченого в убивстві Павла Шеремета, суд відпустив під цілодобовий домашній арешт після року і чотирьох місяців арешту.

Шевченківський райсуд Києва за результатами засідання 30 квітня зобов’язав Антоненка носити електронний браслет.

Антоненка відпустили під домашній арешт / Фото: УП

Змінити запобіжний захід вже давно просив захист підозрюваного. Цього разу прокурор не заперечував проти зміни запобіжного заходу і заявив, що покладається на розсуд служителів Феміди.

Адвокати Антоненка просили відпустити музиканта під особисте зобов’язання. Раніше кілька нардепів хотіли взяти Ріффа на поруки.

Андрія Антоненка тримали під арештом з грудня 2019 року. Ще одна обвинувачена — лікарка Юлія Кузьменко — спершу теж перебувала в слідчому ізоляторі, проте 11 серпня суд відпустив її під домашній арешт. Третя фігурантка справи — медсестра Яна Дугарь — вийшла під заставу.

Антоненко понад 500 днів провів за ґратами за підозрою в причетності до вбивства журналіста Пала Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву в центрі Києва автомобіля, в якому він перебував. На початку грудня 2019 року стало відомо про затримання підозрюваних у цій справі — учасника війни на Донбасі та фронтмен гурту Riffmaster Андрія Антоненка, хірурга з «Охматдиту» Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь. На думку слідства, Антоненко був організатором вбивства і долучив до нього Кузьменко та Дугарь.

Джерело: Ракурс


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