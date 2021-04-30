Антоненка відпустили під домашній арешт / Фото: УП

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Ракурс

Андрія Антоненка (Ріффмастера), обвинуваченого в убивстві Павла Шеремета, суд відпустив під цілодобовий домашній арешт після року і чотирьох місяців арешту.

Шевченківський райсуд Києва за результатами засідання 30 квітня зобов’язав Антоненка носити електронний браслет.

Змінити запобіжний захід вже давно просив захист підозрюваного. Цього разу прокурор не заперечував проти зміни запобіжного заходу і заявив, що покладається на розсуд служителів Феміди.

Адвокати Антоненка просили відпустити музиканта під особисте зобов’язання. Раніше кілька нардепів хотіли взяти Ріффа на поруки.

Андрія Антоненка тримали під арештом з грудня 2019 року. Ще одна обвинувачена — лікарка Юлія Кузьменко — спершу теж перебувала в слідчому ізоляторі, проте 11 серпня суд відпустив її під домашній арешт. Третя фігурантка справи — медсестра Яна Дугарь — вийшла під заставу.

Антоненко понад 500 днів провів за ґратами за підозрою в причетності до вбивства журналіста Пала Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву в центрі Києва автомобіля, в якому він перебував. На початку грудня 2019 року стало відомо про затримання підозрюваних у цій справі — учасника війни на Донбасі та фронтмен гурту Riffmaster Андрія Антоненка, хірурга з «Охматдиту» Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь. На думку слідства, Антоненко був організатором вбивства і долучив до нього Кузьменко та Дугарь.