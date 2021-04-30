Антоненко отпустили под домашний арест

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Ракурс

Андрея Антоненко (Риффмастера), обвиняемого в убийстве Павла Шеремета, суд отпустил под круглосуточный домашний арест после года и четырех месяцев ареста.

Шевченковский райсуд Киева по результатам заседания 30 апреля обязал Антоненко носить электронный браслет.

Изменить меру пресечения уже давно просила защита подозреваемого. На этот раз прокурор не возражал против смягчения меры пресечения и заявил, что полагается на усмотрение служителей Фемиды.

Адвокаты Антоненко просили отпустить музыканта под личное обязательство. Ранее несколько нардепов хотели взять Риффа на поруки.

Андрея Антоненко держали под арестом с декабря 2019 года. Еще одна обвиняемая — врач Юлия Кузьменко — сначала тоже находилась в следственном изоляторе, однако 11 августа суд отпустил ее под домашний арест. Третья фигурантка дела — медсестра Яна Дугарь — вышла под залог.

Антоненко свыше 500 дней провел за решеткой по подозрению в причастности к убийству журналиста Пала Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва в центре Киева автомобиля, в котором он находился. В начале декабря 2019 года стало известно о задержании подозреваемых в этом деле — участника войны на Донбассе и фронтмена группы Riffmaster Андрея Антоненко, хирурга с «Охматдета» Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. По мнению следствия, Антоненко был организатором убийства и приобщил к нему Кузьменко и Дугарь.