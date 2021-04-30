Катастрофа Ан-26 под Харьковом — прокуроры подозревают еще троих военных

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Следователи по делу об авиакатастрофе АН-26 под Харьковом подозревают еще троих военнослужащих.

В результате падения АН-26 вблизи Чугуева 25 сентября 2020 года погибли 26 военнослужащих.

Заместитель командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще один заместитель командира подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Кроме того, депутату Харьковского областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Им вручили ходатайство об избрании меры пресечения, прокуроры будут просить в суде для них домашний арест.

Следствие также дополнительно собрало доказательства и получило экспертизы, поэтому будет настаивать на изменении ранее сообщенного подозрения командующему Воздушных сил ВСУ, бывшему командиру воинской части А4104 и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме «Чугуев».

В ГБР планируют завершить следствие в мае 2021 года.

Напомним, по делу о крушении Ан-26 во время военных учений подозрение объявили генерал-полковнику Сергею Дроздову. В ответ военнослужащие Воздушных сил обратились к руководству государства и правоохранительным органам с открытым письмом, в котором встали на защиту Дроздова.

Катастрофа Ан-26 на Харьковщине произошла 25 сентября, самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Чугуева. На его борту находились 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Погибли 26 человек.