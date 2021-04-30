Катастрофа АН-26 під Харковом – прокурори підозрюють ще трьох військових

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Слідчі у справі про авіакатастрофу АН-26 під Харковом підозрюють ще трьох військовослужбовців.

Внаслідок падіння АН-26 поблизу Чугуєва 25 вересня 2020 року загинули 26 військовослужбовців.

Заступник командира військової частини А4104 з льотної підготовки та ще один заступник командира підозрюються у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

Крім того, депутату Харківської обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).

Їм вручили клопотання про обрання запобіжних заходів, прокурори проситимуть в суді для них домашній арешт.

Слідство також додатково зібрало докази і отримало експертизи, тому наполягатиме на зміні раніше повідомленої підозри командувачу Повітряних сил ЗСУ, колишньому командиру військової частини А4104 та колишньому керівнику управління польотами на аеродромі «Чугуїв».

В ДБР планують завершити слідство у травні 2021 року.

Нагадаємо, у справі про катастрофу Ан-26 під час військових навчань підозру оголосили генерал-полковнику Сергію Дроздову. У відповідь військовослужбовці Повітряних сил звернулися до керівництва держави та правоохоронних органів із відкритим листом, в якому стали на захист Дроздова.

Катастрофа Ан-26 на Харківщині сталася 25 вересня, літак розбився при заході на посадку в аеропорту Чугуєва. На його борту перебувало 27 осіб — семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба. Загинули 26 осіб.