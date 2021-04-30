Джо Байден. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154054-bayden-zvorushyv-drujynu-zirvavshy-dlya-neyi-tenditnu-kulbabku-foto-video.html

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Джо Байден, президент США, зробив ніжний подарунок своїй дружині Джилл під час того, як подружжя рушало до гелікоптера Marine One, що мусив доставити пару до Джорджії на святкування перших 100 днів президентства Байдена.

Він зірвав для дружини кульбабку на галявині біля Білого дому та зробив їй скромний романтичний подарунок. Про це повідомляє BBC.

Романтичний жест американського лідера потрапив на камеру. На кадрах видно, як перша леді забрала квітку із собою. Після цього Байден із дружиною піднялися на борт.





До цього, 19 березня, з президентом США Джо Байденом трапився курйозний випадок — він кілька разів спіткнувся і впав, поки підіймався сходами трапа на борт перед вильотом у штат Джорджія. У Білому домі причиною падіння політика назвали сильний вітер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден, президент США, планує витратити 1, 8 трлн дол. на підтримку бідних американських сімей після підвищення податків для багатих. Натомість середній клас зростання податків не зачепить.

Джерело: BBC