Меган Маркл і принц Гаррі привітали Кейт і принца Вільяма з ювілеєм

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Ракурс

Меган Маркл та принц Гаррі долучились до святкування 10-ї річниці весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Скандальна королівська парочка герцогів Сассекських в приватному порядку особисто привітала Вільяма та Кейт з особливою віхою їхнього подружнього життя, повідомляє People.

Нещодавно принц Гаррі возз'єднався зі своїм братом принцом Вільямом, його дружиною Кейт та рештою королівської родини вперше за понад рік. Це сталося на похоронах принца Філіпа 17 квітня.

Меган Маркл вагітна другою дитиною, тому вона разом із сином Арчі, якому 6 травня виповниться 2 роки, залишилися в Каліфорнії.

Поїздка на похорони принца Філіпа, зустріч з родичами та розмова з батьком і братом нагадали Гаррі про те, що він втратив після переїзду в США. Про це раніше заявляв колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, про те, що принц Гаррі шкодує про скандальне інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

За словами королівського експерта Дункана Ларкомба, автора книги «Принц Гаррі: Історія зсередини», представник королівської сім’ї Великої Британії має «гарячу голову» й запальну вдачу, проте зараз йому соромно за свій вчинок.

Джерело: People