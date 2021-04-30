Меган Маркл и принц Гарри поздравили Кейт и принца Уильяма с юбилеем

Конец раздора — Гарри и Меган лично поздравили Кейт и Уильяма с юбилеемhttps://racurs.ua/n154052-konec-razdora-garri-i-megan-lichno-pozdravili-keyt-i-uilyama-s-ubileem.htmlРакурс
Скандальная королевская парочка герцогов Сассекских в частном порядке лично поздравила Уильяма и Кейт с особой вехой их супружеской жизни, сообщает People.
Недавно принц Гарри воссоединился со своим братом принцем Уильямом, его женой Кейт и остальной королевской семьей впервые за более года. Это произошло на похоронах принца Филиппа 17 апреля.
Меган Маркл беременна вторым ребенком, поэтому она вместе с сыном Арчи, которому 6 мая исполнится 2 года, осталась в Калифорнии.
Поездка на похороны принца Филиппа, встреча с родственниками и разговор с отцом и братом напомнили Гарри о том, что он потерял после переезда в США. Об этом ранее заявлял бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл.
Напомним, ранее «Ракурс» писал о том, что принц Гарри сожалеет о скандальном интервью американской телеведущей Опре Уинфри.
По словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, автора книги «Принц Гарри: История изнутри», представитель королевской семьи Великобритании имеет «горячую голову» и очень вспыльчив, однако сейчас ему стыдно за свой поступок.
Источник: People