Меган Маркл и принц Гарри поздравили Кейт и принца Уильяма с юбилеем

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Ракурс

Скандальная королевская парочка герцогов Сассекских в частном порядке лично поздравила Уильяма и Кейт с особой вехой их супружеской жизни, сообщает People.

Недавно принц Гарри воссоединился со своим братом принцем Уильямом, его женой Кейт и остальной королевской семьей впервые за более года. Это произошло на похоронах принца Филиппа 17 апреля.

Меган Маркл беременна вторым ребенком, поэтому она вместе с сыном Арчи, которому 6 мая исполнится 2 года, осталась в Калифорнии.

Поездка на похороны принца Филиппа, встреча с родственниками и разговор с отцом и братом напомнили Гарри о том, что он потерял после переезда в США. Об этом ранее заявлял бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл.

Напомним, ранее «Ракурс» писал о том, что принц Гарри сожалеет о скандальном интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

По словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, автора книги «Принц Гарри: История изнутри», представитель королевской семьи Великобритании имеет «горячую голову» и очень вспыльчив, однако сейчас ему стыдно за свой поступок.

Источник: People