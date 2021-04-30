Отставку Мендель подтвердила Банковая - забавные перлы спикера Зеленского

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Ракурс

Юлия Мендель таки покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. 30 апреля эту информацию официально подтвердил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Юлия Мендель продолжает исполнять обязанности спикера президента — временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы офиса Зеленского, — рассказал сегодня советник Ермака.

По его словам, в дальнейшем Мендель сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ. Он добавил, что пресс-секретарь Зеленского имеет «отличные связи в секторе международных коммуникаций».

Кто станет преемником Мендель пока не известно.

«Ракурс» решил вспомнить самые забавные перлы спикера Зеленского, которая стала его пресс-секретарем в июле 2019 года. Тогда Мендель выиграла конкурс на эту должность, обойдя около 4 тыс. других претендентов. До этого она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо», «112 Украина» и «Интер», сотрудничала с The New York Times и Politico.

Мендель на должности пресс-секретаря Зеленского неоднократно допускалась ошибок. Как-то она ошиблась в написании слова «президент». В 2019 году Мендель дважды спутала Литву и Латвию. 17 октября Офис президента в соцсети Facebook перепутал Латвию, где в то время с официальным визитом находился Зеленский, с Литвой. Впоследствии у президента попросили прощения за эту ошибку, а также сообщили, что специалисту по работе в соцсетях «подарили географический атлас».

Вместе с тем, уже спустя месяц после этого инцидента Мендель снова спутала названия двух стран. Чиновница опубликовала фото в Instagram, которое подписала: «Платье для латвийской командировки». В то время Зеленский находился с визитом в Литве. Комментаторы обратили внимание на ошибку и поставили под сомнение квалификацию кадров Зеленского. После этого Мендель исправила латвийскую командировку на литовскую и назвала инцидент «неудачным троллингом».

Также спикер Зеленского называла Торонто столицей Канады. Тогда спустя сутки, после ряда замечаний, на сайте президента Торонто исправили на Оттаву. Кроме того, ошибки возникали и в написании названия Канады на английском языке. Внимание на ошибку обратили англоязычные пользователи, которые указали, что название их государства Canada, а не Canadia.

Возникали у Юлии Мендель конфликты и толкотня с журналистами-расследователями. Также в 2019 году она вызвала скандал своим заявлением об обстреле Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса. Допускалась Мендель и ошибок при выборе дресс-кода во время официальных визитов президента.